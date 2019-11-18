К поискам пропавшей в Ростовской области девушки подключились волонтёры



Волонтёры принимают участие в поиске 17-летней девушки, пропавшей в Ростовской области. Ориентировка на розыск Ксении Самойленко появилась 20 ноября. Девушка пропала тремя днями ранее. Она вышла из своего дома в Шахтах и не вернулась обратно. Известно, что она ушла, взяв с собой чемодан и рюкзак. Сначала поиском занялись полицейские, вскоре к ним подключился поисковый отряд «Лиза Алерт Юг».



Скорее всего, Ксения едет автостопом в сторону Краснодарского края или Крыма. Сообщается, что она нуждается в медицинской помощи. Рост девушки — около 170 сантиметров, телосложение полное. У неё русые волосы до плеч. Особая примета — заикание.



В последний раз её видели в чёрном пальто с капюшоном, чёрных брюках с серебристыми лампасами и коричневой шапке с помпоном, на ноги она обула ботинки чёрного цвета.



Если вы знаете, где может находиться Ксения Самойленко, позвоните по телефонам: 8 (863) 623-69-48, 8 (863) 629-72-90, 8 (863) 629-73-44, 8-928-147-41-92, 8-920-799-72-28, 8-989-721-56-80, 8-800-700-54-52, 112 или 02.