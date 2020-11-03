Пропавшую в Батайске 29-летнюю девушку засекли камеры видеонаблюдения
В Ростовской области вторые сутки продолжаются поиски пропавшей 29-летней девушки. Утром 3 ноября молодая мама Валерия Соколкова ушла из дома № 1/107 по улице Орджоникидзе в Батайске. С тех пор ее никто не видел.
В распоряжении портала Battime появилась видеозапись, на которой Валерия была замечена в день исчезновения. На кадрах с придомовых видеокамер видно, как Валерия утром выходит из подъезда своего дома и неспешно направляется в сторону города. Девушка идет одна, а поблизости нет людей, которые бы могли видеть, куда она пошла. С тех пор о местонахождении батайчанки нет информации.
Напомним, в день исчезновения Валерия проводила на работу супруга, а малышку отвела в детский сад. Когда муж вернулся, Валерии уже не было. Телефон остался дома, банковские карты она тоже не взяла, поэтому родственники не знают, куда девушка могла отправиться.
На вид Валерии - 25 лет. У нее каштановые волосы ниже плеч и голубые глаза. Из дома она вышла в черной куртке и темных джинсах. С собой она захватила рюкзак.
Валерию Соколкову ждут дома обеспокоенный супруг и трехлетняя дочка. Если вам знакома эта девушка, сообщите по номеру: 8-938-160-05-05 (подруга пропавшей – Оксана).