К поискам пропавшего в Шахтах парня подключились волонтеры



К розыску пропавшего 29-летнего жителя Шахт подключились волонтеры. Об этом стало известно 26 июля.



Как ранее сообщалось, Александр Кутья из Шахт пропал 14 июня, уйдя домой и не вернувшись обратно. Родственники обратились в полицию, но за месяц поисков его так и не удалось найти.



Теперь поиском Александра займутся и волонтеры поисково-спасательного отряда Лиза Алерт Юг. Они будут расклеивать ориентировки и прочесывать окрестности города и других районов, а также лесополос.



На вид ему - 30-35 лет, рост - около 180 сантиметров. У пропавшего мужчины худощавое телосложение, смуглое лицо, русые прямые волосы, борода с рыжиной. на нем была чёрная футболка с тремя белыми надписями, тёмно-серые брюки, чёрные кожаные босоножки.





Всем, кому что-либо известно о местонахождении Александра, просьба обратиться по номеру 102 или 8 800 700 54 52.

