На Дону разыскивают пропавшего месяц назад молодого человека



В Ростовской области больше месяца разыскивают пропавшего молодого человека.



14 июня 29-летний житель Шахт Александр Кутья вышел из своего дома и обратно не вернулся. С тех пор он не выходил с близкими на связь.



Родственники обратились в полицию. В донском главке сообщили приметы мужчины. На вид ему 30-35 лет, рост около 180 сантиметров. У пропавшего худощавое телосложение, смуглое лицо, русые прямые волосы, борода с рыжиной.

- В день пропажи на мужчине была чёрная футболка с тремя белыми надписями, тёмно-серые брюки, чёрные кожаные босоножки, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области.



Всех, кто знает, где может находиться Александр Кутья или видел его, просят позвонить по телефонам: 8-8636-279-290, 8-8636-279-344, 8-928-908-55-99 или 02.

