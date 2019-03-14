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К поискам пропавшего в Ростове мужчины подключили волонтеров

К поискам пропавшего в Ростове мужчины подключили волонтеров
В Ростове-на-Дону разыскивают 57-летнего мужчину. Александр Пузырев пропал 9 марта и с тех пор о нем нет известий.

Обеспокоенные родственники забили тревогу и обратились за помощью в поиске к полицейским. Правоохранители опросили знакомых и родных Александра, а также разметили ориентировки.

Когда поиски не привели к результату, к розыску Александра подключились волонтеры поисково-спасательного отряда Лиза Алерт Юг. Они прочесывают окрестности и расклеивают ориентировки по городу, опрашивают жителей города.

На вид Александру 57-60 лет, рост - 178 сантиметров, среднего телосложения, глаза серо-голубые, волосы русые с сединой. В день исчезновения мужчина был одет в черную кожаную куртку, кожаную кепку, синие джинсы. С собой разыскиваемый взял документы на свое имя.

Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении Александра Пузырева, просьба обратиться по телефону 8 800 700 54 52 или 112.

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