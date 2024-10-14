На Ростов 16 октября обрушится мощная магнитная буря

Фото: Rostov.ru

На Ростов снова обрушится мощная магнитная буря. Об этом сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии.Согласно прогнозам, шторм начнется 16 октября около полуночи. Своего пика бури достигнут в 03:00. По силе удары достигнут уровня G1. Прекратится шторм около 06:00.Напомним, причиной магнитных бурь стала вспышка на Солнце уровня (X1.8). Она вызвала на прошлой неделе экстремально мощные бури уровня G4-G5.Метеозависимые люди в этот день почувствуют ухудшение самочувствия. Чтобы наладить общее состояние, не нужно перетруждаться. Также следует отказаться от вредной еды и кофе.