На Ростов 16 октября обрушится мощная магнитная буря
На Ростов снова обрушится мощная магнитная буря. Об этом сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии.
Согласно прогнозам, шторм начнется 16 октября около полуночи. Своего пика бури достигнут в 03:00. По силе удары достигнут уровня G1. Прекратится шторм около 06:00.
Напомним, причиной магнитных бурь стала вспышка на Солнце уровня (X1.8). Она вызвала на прошлой неделе экстремально мощные бури уровня G4-G5.
Метеозависимые люди в этот день почувствуют ухудшение самочувствия. Чтобы наладить общее состояние, не нужно перетруждаться. Также следует отказаться от вредной еды и кофе.