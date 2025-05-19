Юрий Слюсарь ввел режим ЧС из-за заморозков в Ростовской области
В Ростовской области ввели режим ЧС из-за заморозков. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь. Режим ЧС действует с 19 мая 18:00.
Весенние заморозки нанесли значительный ущерб сельскохозяйственным культурам практически во всех районах региона. Введение режима ЧС поможет аграриям получить страховые выплаты и компенсировать убытки. Площадь пострадавших от непогоды земель пока не определена.
Напомним, что в регионе объявлено штормовое предупреждение из-за ливней с грозой.