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Юрий Слюсарь ввел режим ЧС из-за заморозков в Ростовской области

Юрий Слюсарь ввел режим ЧС из-за заморозков в Ростовской области
В Ростовской области ввели режим ЧС из-за заморозков. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь. Режим ЧС действует с 19 мая 18:00.

Весенние заморозки нанесли значительный ущерб сельскохозяйственным культурам практически во всех районах региона. Введение режима ЧС поможет аграриям получить страховые выплаты и компенсировать убытки. Площадь пострадавших от непогоды земель пока не определена.

Напомним, что в регионе объявлено штормовое предупреждение из-за ливней с грозой.
Фото: Соцсети.
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