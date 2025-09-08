Рыбак поймал в пруду Ростовской области сома-монстра ростом с человека

Фото: Антон Куренков

В Ростовской области рыбак выловил из водоема сома-великана, по размерам сравнимого с самим рыболовом. Данную информацию сообщил новостной портал DonDay, ссылаясь на рассказ Антона Куренкова, поймавшего рыбу.Куренков, уроженец Таганрога, рассказал, что на рыбалку в Кулешовку Азовского района его пригласил давний приятель. "Сергей Витальевич обратился ко мне с просьбой помочь избавиться от огромного сома, который, по его словам, разорял пруд, воруя гусей. Никто не мог его поймать", – поделился рыбак.Для поимки гигантского сома было решено объединить силы, пригласив еще одного опытного рыбака. Утром 7 сентября они отправились на пруд на лодке, взяв с собой разнообразные приманки. "В качестве наживки мы использовали целую "смесь": мясо ракушки-перловицы, личинки майского жука, медведку, куриную печень и живого червя", - рассказывает Антон.По словам Куренкова, первой поклевки пришлось ждать целых восемь часов. "Восемь часов мы безуспешно бороздили водоем в поисках подходящего места для ловли, одно из весел сломалось. Вышли на воду в шесть утра, а поклевка произошла только в 14:15. После 15-минутного противостояния сом, утомившись, сдался и выплыл на поверхность, – вспоминает Антон. – Я надел перчатки и схватил его за нижнюю челюсть, не подозревая, что его вес не 20-30 килограммов, как мы предполагали, а около 50".Сома затащили в лодку, и напарник, помогавший в вываживании рыбы, упал без сил рядом с гигантом. Вес трофейного сома составил 49,1 кг.