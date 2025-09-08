Ростов могут накрыть поглотившие страну радиационные туманы

Фото: Соцсети Евгения Тишковца.

В некоторых городах РФ распространяются радиационные туманы. Евгений Тишковец, ведущий специалист Центра погоды «Фобос», написал об этом в своем телеграм-канале.На Подмосковье радиационные туманы опустились из-за сочетания закритической влажности воздуха и малооблачной погоды, сообщает Тишковец. Синоптик описал атмосферное явление в Клину (влажность - 100%, видимость - 50 м), Волоколамске (влажность - 99%, видимость - 200 м) и Дмитрове (влажность - 97%, видимость - 500 м).Ростов тоже оказался в зоне риска. На карте с обозначением затронутых атмосферным явлением городов, опубликованной синоптиком, отмечен граничащий с Ростовской областью Краснодарский край. Радиационные туманы зафиксировали в столице края, а также в Адыгее - городе Майкопе.Кроме того, на 9 и 10 сентября донское МЧС объявило штормовое предупреждение — ожидается сильный ветер, который может пригнать явление в область.Специалист также объяснил процесс возникновения радиационных туманов. Остывая после сильного нагрева, земная кора выделяет тепло в воздух. Когда температура сильно падает во влажные ночи, как раз появляется туман, который получил название радиационного.Более холодный воздух опускается в низины. Туман опускается вместе с ним, и таким образом природное явление приобретает форму белых пятен для наблюдателя с воздуха. С восходом солнца эти пятна, как правило, растворяются в течение нескольких часов.Однако пугающее научное название никак не указывает на радиоактивность тумана: оно обусловлено природой солнечного нагрева. Лучи воздействуют землю, выделяя невидимую инфракрасную радиацию. По словам Евгения Тишковца, она не влияет на организм.