Фото: соцсети

Врио губернатора Юрий Слюсарь недоволен старым проектом парка «Дружба». Об этом он сказал на пресс-конференции 28 августа.Жители Ростова уже три года ждут открытия парка на улице Капустина. Из-за проблем с подрядчиком и проектом стройку остановили, что вызвало недовольство горожан. С 2022 года люди не могут пользоваться пляжем «Дружба».Слюсарь решил отказаться от старого проекта благоустройства. Он поручил создать новый проект с учетом пожеланий местных жителей и технических возможностей.Суд обязал подрядчика вернуть часть средств за срыв ремонта парка. Компания пропустила сроки сдачи и должна администрации города около 222,6 миллиона рублей.