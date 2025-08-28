Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Врио губернатора Юрий Слюсарь недоволен старым проектом парка «Дружба»

Врио губернатора Юрий Слюсарь недоволен старым проектом парка «Дружба»
Врио губернатора Юрий Слюсарь недоволен старым проектом парка «Дружба». Об этом он сказал на пресс-конференции 28 августа.

Жители Ростова уже три года ждут открытия парка на улице Капустина. Из-за проблем с подрядчиком и проектом стройку остановили, что вызвало недовольство горожан. С 2022 года люди не могут пользоваться пляжем «Дружба».

Слюсарь решил отказаться от старого проекта благоустройства. Он поручил создать новый проект с учетом пожеланий местных жителей и технических возможностей.

Суд обязал подрядчика вернуть часть средств за срыв ремонта парка. Компания пропустила сроки сдачи и должна администрации города около 222,6 миллиона рублей.
Фото: соцсети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.