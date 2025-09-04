Юрий Слюсарь заявил об массированной атаке БПЛА на Ростовскую область 4 сентября
Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об отраженной атаке БПЛА минувшей ночью. ПВО сработало в Новошахтинске, Каменске, Семикаракорске, Миллеровском, Тарасовском, Красносулинском, Дубовском и Шолоховском районах.
Как уточнил Юрий Слюсарь, по оперативным данным, никто не пострадал.
Но из-за падения осколков БПЛА в нескольких местах Тарасовского, Миллеровского и в Дубовском районе загорелась сухая трава.
Пожары были оперативно ликвидированы.