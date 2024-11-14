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Юрий Слюсарь раскритиковал чиновников за «птичий язык»

Юрий Слюсарь раскритиковал чиновников за «птичий язык»
Юрий Слюсарь призвал чиновников отказаться от «птичьего языка». Об этом Временно исполняющий обязанности главы Ростовской области рассказал в своем телеграм-канале 14 ноября.

- Вижу по комментариям, что далеко не на все вопросы получены ответы. Еще раз напомнил, что интернет сегодня – самая популярная, быстрая и удобная площадка для диалога власти и жителей,- добавил Юрий Слюсарь.

Также новый врио прошелся по взаимодействию с местными жителями. Он попросил отказаться от «птичьего языка». Нередко люди не понимают, о чем идет речь. Слюсарь подметил, что муниципальные служащие вряд ли «общаются так же с членами семьи». Он призывает чиновников сменить свой подход.
Фото: СоцСети
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