Юрий Слюсарь раскритиковал чиновников за «птичий язык»

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Юрий Слюсарь призвал чиновников отказаться от «птичьего языка». Об этом Временно исполняющий обязанности главы Ростовской области рассказал в своем телеграм-канале 14 ноября.- Вижу по комментариям, что далеко не на все вопросы получены ответы. Еще раз напомнил, что интернет сегодня – самая популярная, быстрая и удобная площадка для диалога власти и жителей,- добавил Юрий Слюсарь.Также новый врио прошелся по взаимодействию с местными жителями. Он попросил отказаться от «птичьего языка». Нередко люди не понимают, о чем идет речь. Слюсарь подметил, что муниципальные служащие вряд ли «общаются так же с членами семьи». Он призывает чиновников сменить свой подход.