Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Татьяна Котова устроила фотосессию в полупрозрачном купальнике

Татьяна Котова устроила фотосессию в полупрозрачном купальнике
Ростовчанка Татьяна Котова разместила откровенную фотосессию. Кадры она опубликовала в своих соцсетях.

Девушка в кадре сидит на огромном светящимся бокале. На ней откровенный полупрозрачный купальник. Котова решила повторить одну из самых известных ретро- фотосессий в бокале.

Многие подписчики подметили, что такой наряд Котовой к лицу. Мужская половина фанатов завалила девушку комплиментами.

Напомним, что Татьяна Котова – уроженка города Ростова. Ей 39 лет. Большую славу она получила после того, как стала одной из солисток группы ВИА «Гра».
Фото: Соцсети.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.