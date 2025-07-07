Татьяна Котова устроила фотосессию в полупрозрачном купальнике

Фото: Соцсети.

Ростовчанка Татьяна Котова разместила откровенную фотосессию. Кадры она опубликовала в своих соцсетях.Девушка в кадре сидит на огромном светящимся бокале. На ней откровенный полупрозрачный купальник. Котова решила повторить одну из самых известных ретро- фотосессий в бокале.Многие подписчики подметили, что такой наряд Котовой к лицу. Мужская половина фанатов завалила девушку комплиментами.Напомним, что Татьяна Котова – уроженка города Ростова. Ей 39 лет. Большую славу она получила после того, как стала одной из солисток группы ВИА «Гра».