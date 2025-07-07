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Футболист ФК «Ростов» Иван Комаров может сменить команду и перейти в ЦСКА

Футболист ФК «Ростов» Иван Комаров может сменить команду и перейти в ЦСКА
Футболист ФК «Ростов» Иван Комаров может сменить команду и перейти в ЦСКА, сообщает Иван Карпов.

По информации журналиста, это может произойти, если Аббосбек Файзуллаев будет продан в «Башакшехир».

Официальных комментариев по этому поводу пока не поступало.

Иван Комаров — один из самых перспективных молодых игроков донской команды. В возрасте 21 года его стоимость на трансферном рынке превысила 4 миллиона евро, что в рублях составляет более 362 миллионов. Поэтому неудивительно, что он так востребован другими популярными российскими клубами.
Фото: ФК Ростов
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