Фото: ФК Ростов

Футболист ФК «Ростов» Иван Комаров может сменить команду и перейти в ЦСКА, сообщает Иван Карпов.По информации журналиста, это может произойти, если Аббосбек Файзуллаев будет продан в «Башакшехир».Официальных комментариев по этому поводу пока не поступало.Иван Комаров — один из самых перспективных молодых игроков донской команды. В возрасте 21 года его стоимость на трансферном рынке превысила 4 миллиона евро, что в рублях составляет более 362 миллионов. Поэтому неудивительно, что он так востребован другими популярными российскими клубами.