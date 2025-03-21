Жители жалуются справедливо: Слюсарь поручил устранить дефекты в парке в Белой Калитве

Фото: правительство Ростовской области.

Врио губернатора Ростовской области потребовал устранить дефекты в парке имени Маяковского в Белой Калитве. Юрий Слюсарь посетил Белокалитвинский район в рамках рабочей поездки 20 марта. Ранее на качество благоустройства городского парка поступали многочисленные жалобы от жителей.Работы по благоустройству начались еще в 2022 году. Они предусматривали обновление инфраструктуры, озеленение, установку архитектурных объектов. Реализовать задуманное в установленные сроки не удалось. Причиной этого стали недобросовестные подрядчики, рассказала глава администрации района Ольга Мельникова.По ее словам, контракт с первой подрядной организацией – «СМУ-4» – расторгли из-за срыва сроков и некачественной работы. Второй исполнитель – компания «Строймонтаж» – продолжил благоустройство в 2024 году. Новый подрядчик работы выполнил, но с многочисленными дефектами, в том числе в некоторых местах отходит плитка, на газонах просел грунт, новое ограждение уже заржавело. В ненадлежащем состоянии находится региональный объект культурного наследия – Аллея Героев.С жалобами на качество реконструкции парка им. Маяковского жители обращались к главе региона в соцсетях. По словам Юрия Слюсаря, люди возмущаются справедливо. Он поручил устранить все дефекты в ближайшее время.- Если объект принят и все акты подписаны, деньги выплачены, то откуда такое количество недоделок? Откуда на готовом объекте такое количество провалов плитки, ям, если работы завершены? Где тротуары? Все дефекты должны быть устранены к 1 мая, - поручил главе района Юрий Слюсарь.Работы будут считаться завершенными после того, как проведут модернизацию примыкающей к парку набережной и берегоукрепительные мероприятия. Средства выделят из регионального бюджета.