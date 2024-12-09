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Врио губернатора заинтересовала история с открытием парка в Белой Калитве

Врио губернатора заинтересовала история с открытием парка в Белой Калитве
Врио губернатора Ростовской области заинтересовался историей с открытием парка Маяковского в Белой Калитве. После скандала Юрий Слюсарь поручил сделать сравнительный анализ проекта благоустройства.

— Если люди массово жалуются в соцсетях, значит, проблема действительно есть. Будем разбираться, — сообщил глава региона.

Ремонт и оснащение городского парка имени Маяковского длились три года. На его благоустройство было выделено 300 миллионов рублей. На эти средства планировали установить новую сцену с трибунами, посты охраны, ограждение, сделать тротуары и дорожки, освещение и произвести озеленение и многое другое.

На деле все вышло наоборот. Срок сдачи многострадального объекта задержали на год из-за недобросовестного подрядчика. По окончании работ парк выглядел так, как будто бы там не проводили работы.
Фото: Соцсети
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