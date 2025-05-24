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Юрий Лысенко уйдет с должности главы администрации Новочеркасска 30 мая. Об этом свидетельствует документ, опубликованный на сайте.«Прекратить досрочно, 30 мая 2025 года, исполнение полномочий главы Администрации города Новочеркасска, осуществляемых на основе контракта от 11 декабря 2020 года, главой Администрации города Новочеркасска Лысенко Юрием Евгеньевичем», - написано в постановлении.Напомним, что Юрия Лысенко задержали 15 мая по подозрению в получении взятки в особом крупном размере. Сейчас глава администрации находится в СИЗО.Временно исполняющим обязанности был назначен его первый заместитель Виктор Синюгин.