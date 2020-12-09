Юрий Лысенко стал главой администрации Новочеркасска
Главой администрации Новочеркасска назначили Юрия Лысенко. Кандидатуру бывшего исполняющего обязанности сити-менеджера поддержали депутаты Гордумы.
Финал конкурса на замещение должности главы администрации прошел 11 декабря. Основным конкурентом Юрия Лысенко стал замглавы администрации Азова Олег Гридин. Из присутствующих 23 депутатов 19 отдали свои голоса за Лысенко. Новоиспеченный глава приступит к своим обязанностям с понедельника, 14 декабря. Контракт с новым сити-менеджером заключен сроком на пять лет.
До нового назначения Лысенко был и.о. главы администрации города. Почти год он исполнял обязанности сити-менеджера Новочеркасска, ожидая выборов.
Юрий Лысенко родом из Новочеркасска. В 1997 году окончил Новочеркасский государственный технический университет по специальности «Тепловые электрические станции», квалификация: «инженер». Прошел путь от рабочего на станции до заместителя главы администрации Новочеркасска.