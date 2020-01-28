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Юрий Лысенко стал исполняющим обязанности главы администрации Новочеркасска

Юрий Лысенко стал исполняющим обязанности главы администрации Новочеркасска
В Новочеркасске выбрали исполняющего обязанности главы городской администрации. Пост занял Юрий Лысенко, который до этого был главой города — председателем гордумы. Чиновник также был депутатом думы 3-го и 4-го созывов.

Юрий Лысенко занял пост и.о. главы администрации после увольнения Ларисы Конюшинской. Об этом стало известно 31 января во время заседания. Чтобы возглавить администрацию Новочеркасска, Лысенко снял с себя полномочия депутата и спикера. На должности он останется до объявления конкурса на замещение должности сити-менеджера.

Кандидатов выдвинут депутатские объединения и фракции. Также их могут предложить на собрании депутатов или озвучить сами претенденты. Если за кандидата отдадут голоса не менее 13 парламентариев, он займёт пост главы администрации.

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