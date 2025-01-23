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Энергокомпания подала в суд на администрацию Аксайского района

Энергокомпания подала в суд на администрацию Аксайского района
ПАО «ТНС Энерго Ростов» подало иск к управлению коммунального и дорожного хозяйства администрации Аксайского района. Компания требует взыскать более 1,7 миллиона рублей.

Сведения о предмете спора пока не разглашаются. Вероятной причиной иска стали неоплаченные счета за свет.

Арбитражный суд Ростовской области еще не принял дело в производство.

ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» является одним из крупнейших поставщиков электроэнергии в Ростовской области. В 2023 году общий доход организации составил более 61 миллиарда рублей.
Фото: Ростов.Ру
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