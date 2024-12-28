«ТНС Энерго» хочет отсудить у администрации Аксайского района 1,7 млн рублей

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Публичное акционерное общество «ТНС энерго Ростов-на-Дону» подало иск на администрацию Аксайского района. Информация размещена в картотеке Арбитражного суда Ростовской области.Компания намерена взыскать с администрации 1,7 миллиона рублей. Сведения о предмете спора между администрацией и организацией пока не разглашаются. Вероятно, причиной иска стали неоплаченные счета за свет.Заседание назначено на 4 марта 2025 года.ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» является одним из крупнейших поставщиков электроэнергии в Ростовской области. В 2023 году общий доход организации составил более 61 миллиарда рублей.