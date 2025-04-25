Энергетики Ростовской области сохраняют особый режим работы из-за непогоды

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В связи с ухудшением погодной обстановки, электроснабжающие организации Ростовской области продолжат функционировать в режиме повышенной готовности. Данную информацию предоставили сотрудники отдела по связям с общественностью компании «Россети Юг».Следует отметить, что региональное управление МЧС пролонгировало штормовое предупреждение до 27 апреля. Синоптики прогнозируют, что до завершения 25 апреля, а также 26 апреля и в ночь на 27 апреля в ряде районов области возможны обильные осадки в виде сильных дождей и ливней с грозами и градом. Ожидается усиление ветра, с порывами до 24 метров в секунду.Официальные лица компании сообщили, что для быстрого реагирования на возможные нештатные ситуации на энергетических объектах сформированы 237 бригад специалистов «Ростовэнерго», включающих 1 416 человек и 505 единиц спецтехники.Отметим, что по информации, предоставленной Росгидрометом, в Ростовской области прогнозируются минусовые температуры. Наиболее ощутимое похолодание придется на северные территории, где 27 апреля в утреннее время столбик термометра существенно опустится.Вдобавок, существует вероятность заморозков в отдельных частях региона в ночное и утреннее время 28, 29 и 30 апреля. Температура воздуха может достигать значений от -1 до -5 градусов.