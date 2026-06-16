В Ростове-на-Дону ведётся работа по модернизации системы безопасности

Фото: Городская Дума Ростова-на-Дону.

В Ростове-на-Дону ведётся активная работа по модернизации системы безопасности. Отчет о противодействии чрезвычайным ситуациям в 2025 году и текущем периоде 2026 года представил в рамках заседания Гордумы 8-го созыва исполняющий обязанности начальника управления по делам ГО и ЧС Александр Наумов.По словам исполняющего обязанности начальника управления, в Ростове-на-Дону развивается эффективная система сил экстренного реагирования, закупается новая техника.- В 2025 году были закуплены два аварийно-спасательных автомобиля высокой проходимости и один автомобиль первой помощи, осуществлен капитальный ремонт 25 единиц служебного автотранспорта, а также проведено доукомплектование службы обмундированием, - отметил Александр Наумов.Благодаря закупленной технике и проведенному техническому дооснащению службы спасатели провели 2 394 выезда на возникающие угрозы. Всего оказана помощь и спасено 509 человек, в том числе 37 детей.По данным на 2025 год, в Ростове было зарегистрировано 10 чрезвычайных ситуаций, связанных с падениями БПЛА. В результате были повреждены 72 многоквартирных дома, 27 частных домовладений и восемь административных зданий.Также было проведено 34 заседания комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. В период с мая по июнь 2026 года спецслужбами зафиксировано 283 пожара: 11 человек погибло, 12 – получили травмы. Произошло 11 случаев загорания сухой растительности.Сохраняются и вопросы, которые требуют системного решения. Для создания муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения требуется 542 блоков акустического вещания. Для обеспечения надежного функционирования АПК «Безопасный город» требуется перенос оборудования и каналов связи из аварийного здания на Буденновском в здание по переулку Доломановскому. Кроме того, необходима замена и закупка новой системы хранения данных.Система хранения локальных данных требует постоянных доработок – спустя пять лет она уже устаревает, а затраты значительные.Проект решения был детально рассмотрен на заседании постоянной комиссии Думы по местному самоуправлению, информационной политике и связям с общественностью. Председатель комиссии Алексей Березовский отметил, что депутатами подготовлено и в ближайшее время будет направлено предложение о создании более современной базы данных, которая позволит хранить большой объём информации.