В Кировском и Первомайском районах Ростова избрали новых глав администраций

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На заседании гордумы 16 июня утвердили две новые кандидатуры. Теперь администрации Кировского и Первомайского районов возглавят другие чиновники.Кировский район доверили 30-летнему Александру Полтавцеву. До этого он работал и. о. главы. Имеет высшее образование в сфере юриспруденции, экономики и менеджмента.Карьеру начинал в 2017 году в ЖКХ Ленинского района.К 2022 году стал замглавы Кировского района, а в 2025-м — первым замом.Раньше пост занимала Наталия Симаченко. Теперь она курирует социальные вопросы у главы администрации Ростова-на-Дону.Главой Первомайского района пост стала 60-летняя Ольга Мурзина.Прежний руководитель Сергей Ковшиков ушел по собственному желанию в мае.Ольга Мурзина работает в сфере ЖКХ с 1988 года.Трудилась в Пролетарском районе, затем занималась благоустройством в Первомайском.Перед назначением около года была замглавы администрации Батайска.