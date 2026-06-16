В Кировском и Первомайском районах Ростова избрали новых глав администраций
На заседании гордумы 16 июня утвердили две новые кандидатуры. Теперь администрации Кировского и Первомайского районов возглавят другие чиновники.
Кировский район доверили 30-летнему Александру Полтавцеву. До этого он работал и. о. главы. Имеет высшее образование в сфере юриспруденции, экономики и менеджмента.
Карьеру начинал в 2017 году в ЖКХ Ленинского района.
К 2022 году стал замглавы Кировского района, а в 2025-м — первым замом.
Раньше пост занимала Наталия Симаченко. Теперь она курирует социальные вопросы у главы администрации Ростова-на-Дону.
Главой Первомайского района пост стала 60-летняя Ольга Мурзина.
Прежний руководитель Сергей Ковшиков ушел по собственному желанию в мае.
Ольга Мурзина работает в сфере ЖКХ с 1988 года.
Трудилась в Пролетарском районе, затем занималась благоустройством в Первомайском.
Перед назначением около года была замглавы администрации Батайска.