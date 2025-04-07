В Ростовской области энергетики перешли на особый режим работы из-за урагана

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В связи с надвигающейся непогодой энергетики в Ростове переведены в состояние повышенной готовности. Информацию об этом сообщили в «Россети Юг».По данным метеорологических служб, в регионе прогнозируют обильные осадки, грозы и резкие порывы ветра, достигающие скорости 22 метра в секунду.Как сообщают синоптики, 7 апреля с 15:00 в Ростовской области ожидается усиление ветра. В южных и восточных районах области – сильные дожди и град, сопровождающиеся грозовыми явлениями.Чтобы обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей, энергетические компании Ростовской области перешли на особый режим работы.- С 15:00 вводится дополнительное основание к действующему особому режиму работы в связи с поступлением штормового предупреждения от ростовского Гидрометцентра о комплексе неблагоприятных метеорологических явлений, - заявили в «Россети Юг».Для быстрого устранения вероятных аварийных ситуаций на электросетях сформировано 237 бригад «Ростовэнерго» общей численностью 1 416 человек, оснащенных 505 единицами специальной техники.Специалисты советуют ставить машины вдали от деревьев, ЛЭП и других потенциально опасных объектов. При управлении автомобилем необходимо учитывать воздействие сильного ветра.