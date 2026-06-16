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Над Азовским морем утром и днем 16 июня перехватили БПЛА

Над Азовским морем утром и днем 16 июня перехватили БПЛА
В небе над Азовским морем были перехвачены БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Дежурные средства ПВО работали с 7:00 до 14:00. За этот период над российскими регионами уничтожили 151 беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

Дроны сбили над Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Орловской, Ростовской, Липецкой, Ярославской, Владимирской, Смоленской, Рязанской, Нижегородской, Тульской и Калужской областями. Также БПЛА уничтожили над Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что днем 16 июня при отражении воздушной атаки обломки БПЛА повредили фасад дома в хуторе Курган Азовского района.

По предварительным данным, пострадавших нет. Возгорание не зафиксировано.

Также беспилотники уничтожили в Батайске и Родионово-Несветайском районе Ростовской области.
Фото: Дондей
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