Футболист «Ростова» Хорен Байрамян подпишет контракт с «Уралом»
Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян покинет клуб и подпишет контракт с «Уралом». Контракт 34-летнего хавбека с желто-синими истек в июне.
Новым клубом Хорена Байрамяна станет «Урал», сообщает «РБ Спорт». По окончании игровой карьеры полузащитник может продолжить карьеру на клубной должности в донском клубе.
С момента дебюта за «Ростов» Хорен Байрамян провел за клуб 261 игру. По данному показателю он уступает Тимофею Калачеву и Александру Гацкану.