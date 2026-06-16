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Футболист «Ростова» Хорен Байрамян подпишет контракт с «Уралом»

Футболист «Ростова» Хорен Байрамян подпишет контракт с «Уралом»

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян покинет клуб и подпишет контракт с «Уралом». Контракт 34-летнего хавбека с желто-синими истек в июне.

Новым клубом Хорена Байрамяна станет «Урал», сообщает «РБ Спорт». По окончании игровой карьеры полузащитник может продолжить карьеру на клубной должности в донском клубе.

С момента дебюта за «Ростов» Хорен Байрамян провел за клуб 261 игру. По данному показателю он уступает Тимофею Калачеву и Александру Гацкану.
Фото: ФК «Ростов»
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