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Кровь для четырехлетнего азовчанина сдали более 100 человек

Кровь для четырехлетнего азовчанина сдали более 100 человек

Кровь для четырехлетнего азовчанина, болеющего лейкозом, сдали более 100 человек. Об этом сообщает Donday.

Мальчику поставили страшный диагноз в начале июня. С тех пор он находится под наблюдением врачей в Областной детской клинической больнице.

По состоянию на 16 июня общее количество доноров превысило 100 человек.

«Захарка чувствует себя получше. Состояние помогает поддерживать искусственное повышение тромбоцитов, лейкоцитов и гемоглобина. Но через время вялое состояние возвращается, даже банально сидеть ему сложно», – делятся родственники ребенка.

Донорский сбор не прекращается. Мальчику по-прежнему нужна помощь неравнодушных жителей донского региона. Захару подходит кровь с любым резус-фактором.

Отметим, что желающие помочь Захару Пичугину должны обратиться в Центр переливания крови, который находится по адресу: Ростов-на-Дону, улица Ченцова, 63Б/71.
Фото: Дондей
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