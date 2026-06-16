Кровь для четырехлетнего азовчанина сдали более 100 человек

Фото: Дондей

Кровь для четырехлетнего азовчанина, болеющего лейкозом, сдали более 100 человек. Об этом сообщает Donday.Мальчику поставили страшный диагноз в начале июня. С тех пор он находится под наблюдением врачей в Областной детской клинической больнице.По состоянию на 16 июня общее количество доноров превысило 100 человек.«Захарка чувствует себя получше. Состояние помогает поддерживать искусственное повышение тромбоцитов, лейкоцитов и гемоглобина. Но через время вялое состояние возвращается, даже банально сидеть ему сложно», – делятся родственники ребенка.Донорский сбор не прекращается. Мальчику по-прежнему нужна помощь неравнодушных жителей донского региона. Захару подходит кровь с любым резус-фактором.Отметим, что желающие помочь Захару Пичугину должны обратиться в Центр переливания крови, который находится по адресу: Ростов-на-Дону, улица Ченцова, 63Б/71.