Энергетики Ростовской области перешли на особый режим из-за штормового ветра

Фото: Россети ЮГ

В Ростовской области энергетики перешли на особый режим работы. Об этом сообщили в «Россети Юг».Синоптики прогнозируют усиление ветра до 25 метров в секунду 5 марта. Наиболее подвержены неблагоприятным погодным условиям южные районы региона: Сальский, Песчанокопский и Целинский.Компания «Россети Юг» сообщила о переходе энергетиков на особый режим работы. Для оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации сформированы 237 бригад, в состав которых входят 1 416 специалистов и 505 единиц спецтехники.Специалисты рекомендуют водителям оставлять автомобили вдали от деревьев, линий электропередачи и других конструкций, которые могут быть повреждены ветром. Во время движения важно учитывать влияние ветра на управление транспортным средством.