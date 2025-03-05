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Энергетики Ростовской области перешли на особый режим из-за штормового ветра

Энергетики Ростовской области перешли на особый режим из-за штормового ветра
В Ростовской области энергетики перешли на особый режим работы. Об этом сообщили в «Россети Юг». 

Синоптики прогнозируют усиление ветра до 25 метров в секунду 5 марта. Наиболее подвержены неблагоприятным погодным условиям южные районы региона: Сальский, Песчанокопский и Целинский.

Компания «Россети Юг» сообщила о переходе энергетиков на особый режим работы. Для оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации сформированы 237 бригад, в состав которых входят 1 416 специалистов и 505 единиц спецтехники.

Специалисты рекомендуют водителям оставлять автомобили вдали от деревьев, линий электропередачи и других конструкций, которые могут быть повреждены ветром. Во время движения важно учитывать влияние ветра на управление транспортным средством.
Фото: Россети ЮГ
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