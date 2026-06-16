На заседании городской Думы подвели итоги работы по пресечению нелегальной торговли в Ростове-на-Дону

Фото: Пресс-служба Ростовской-на-Дону городской Думы.

В Ростове-на-Дону ведётся активная работа по пресечению несанкционированной торговли и демонтажу самовольно установленных нестационарных торговых объектов (НТО). Об итогах борьбы с нелегальной торговлей шла речь на заседании Ростовской-на-Дону городской Думы.Как сообщила Председатель Ростовской-на-Дону городской Думы Лидия Новосельцева, проблема незаконной торговли в Ростове-на-Дону остается актуальной.— С начала 2026 года удалось освободить 68 земельных участков от незаконных НТО, — отметила Председатель РостовскойнаДону городской Думы. — Мы хотим отметить системную работу Управления торговли.Из этих 68 Управление торговли демонтировало 33 площадки, а 35 единиц убрали сами собственники.Исполняющий обязанности руководителя Управления торговли и бытового обслуживания Ростова-на-Дону Валерий Красов рассказал о последовательной реализации комплекса мер по пресечению размещения объектов несанкционированной торговли. Ключевую роль в борьбе с несанкционированной торговлей играют регулярные рейды, в том числе в выходные дни, когда вероятность стихийной торговли выше. В прошлом году специалисты провели более 200 рейдов и в этом около 50 рейдов, направили 118 уведомлений об устранении нарушений договоров размещения НТО и 52 предписания о расторжении договоров.К примеру, благодаря таким мероприятиям удалось ликвидировать рынки стихийные рынки на улице Сержантова и в переулке Днепровском.Кроме того, сотрудники управления выдают уведомления и предписания о расторжении договоров, составляют протоколы и накладывают штрафы. Такие санкции побуждают предпринимателей соблюдать правила размещения торговых точек либо добровольно демонтировать незаконные объекты. Благодаря разъяснительной работе ситуацию удаётся урегулировать без радикальных мер. Всего в 2025 году освободили 192 муниципальных участка. При чем, 120 площадок убрали сами владельцы.Также в рамках борьбы с нелегальной торговлей было составлено 2 046 протоколов. Большинство из них были за нарушение правил благоустройства и торговлю в неустановленных местах. По состоянию на 1 июня 2026 года, специалисты выписали уже 569 административных протоколов. Кроме того, в бюджет города поступило почти 800 тысяч рублей за фактическое использование земли, а по заявлениям владельцев вернули 9 НТО.Общая сумма наложенных штрафов за размещение объектов несанкционированной торговли в 2025 году составила 3 млн 162 тысяч рублей. В 2026 году – 1 млн 337 тысяч рублей.Продолжается работа с нелегальными объектами на частных землях. С 1 сентября 2026 года торговать в НТО на таких участках можно будет только после включения объекта в единую схему размещения. Для этого предприниматели должны подать соответствующее заявление.До осени главы администраций районов совместно с Управлением торговли должны провести инвентаризацию хозяйствующих субъектов в НТО на частных землях и усилить работу по взысканию штрафов.Депутаты городской Думы поручили Управлению торговли продолжать системную работу по выявлению НТО и благоустроить освободившиеся территории. Там предложено установить малые архитектурные формы либо провести озеленение.