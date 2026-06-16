Фото: правительство РО.

В Ростовской области не удалось провести закупку снаряжения для водолазов. Об этом сказано на сайте госзакупок.Стоимость тендера составила 6 миллионов рублей. Заказчиком выступила Ростовская областная поисково-спасательная служба во внутренних водах и территориальном море Российской Федерации.Согласно техническому заданию ведомство нуждается в следующем оборудовании: 14 комплектов для подводного плавания, 14 полнолицевых масок с телефонной гарнитурой и шлангом, а также 14 светодиодных аккумуляторных подводных фонарей.Компания из Магнитогорска ООО «ТНК АНЕО» подала жалобу на заказчика. По мнению компании, характеристики товаров в описании подобраны так, что они соответствуют продукции определённого производителя и поставщика. Например, характеристики подводного фонаря подходят только товару производителя Sargan (подводный фонарь «Маргай»). Это считается нарушением антимонопольного законодательства.- Комиссия считает, что действия заказчика, сформировавшего требования к конкретному товару, обращающемуся на соответствующем рынке, могут быть признаны нарушением антимонопольного законодательства, - отметили в решении ФАС.Жалобу ООО «ТНК АНЕО» признали обоснованной. Теперь заказчик должен исправить выявленные недочёты, а также ему может грозить административное наказание.