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Замгубернатора рассказала, из-за чего в Ростовской области проблемы с бензином

Замгубернатора рассказала, из-за чего в Ростовской области проблемы с бензином


Заместитель губернатора Ростовской области Анна Касьяненко рассказала, из-за чего в Ростовской области проблемы с бензином. По ее словам, всему виной внеплановые остановки нескольких крупных НПЗ.

С ограничениями столкнулись многие водители в разных регионах, таких как Крым, Волгоградская и Ростовская области. На некоторых АЗС не продают топливо в канистры, появляются очереди. У аграриев растет тревога: до уборки озимой пшеницы осталось меньше месяца.

Анна Касьяненко уточнила, что на уборочную кампанию нужно 132 тысяч тонн дизтоплива и 26,6 тысяч тонн бензина. Запас пока превышает половину необходимого объема по обоим видам.

В правительстве рассматривают вариант реестра нужд сельхозпроизводителей.
Это позволит зарезервировать топливо под нужды посевной.

Будут ли проблемы у обычных автомобилистов, сказать сложно. Замгубернатора РО по вопросам промышленности и энергетики Игорь Сорокин ранее сообщал, что крупные АЗС работают в штатном режиме, топлива хватает и запасов вполне достаточно.
Фото: Rostov.ru
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