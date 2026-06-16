Замгубернатора рассказала, из-за чего в Ростовской области проблемы с бензином

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Заместитель губернатора Ростовской области Анна Касьяненко рассказала, из-за чего в Ростовской области проблемы с бензином. По ее словам, всему виной внеплановые остановки нескольких крупных НПЗ.С ограничениями столкнулись многие водители в разных регионах, таких как Крым, Волгоградская и Ростовская области. На некоторых АЗС не продают топливо в канистры, появляются очереди. У аграриев растет тревога: до уборки озимой пшеницы осталось меньше месяца.Анна Касьяненко уточнила, что на уборочную кампанию нужно 132 тысяч тонн дизтоплива и 26,6 тысяч тонн бензина. Запас пока превышает половину необходимого объема по обоим видам.В правительстве рассматривают вариант реестра нужд сельхозпроизводителей.Это позволит зарезервировать топливо под нужды посевной.Будут ли проблемы у обычных автомобилистов, сказать сложно. Замгубернатора РО по вопросам промышленности и энергетики Игорь Сорокин ранее сообщал, что крупные АЗС работают в штатном режиме, топлива хватает и запасов вполне достаточно.