В двух районах Ростова восстановили подачу горячей воды

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В Ростове после завершения ремонтных работ на тепловых сетях подача горячей воды возобновилась в центре города и в Западном районе. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.Горячую воду в центре включили по следующим адресам: переулок Газетный: 51, 54, 58, 58а, 58б, 60, 62, 64, 66, 73а, 75; улица Суворова: 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13; улица Б. Садовая: 63, 65; улица 2-я Краснодарская: 169Б с.1, 169б стр.2; улица Извилистая: 13, 13/1, 17/1, 19, 21.В Западном районе подача горячей воды была восстановлена в домах по следующим адресам: улица 339-я Стрелковая Дивизия: 12б, 23/2, 25/3; улица Зорге: 31, 52, 54; улица 2-я Краснодарская: 68/1, 78/3, 145/5; улица Жмайлова: 3; улица Содружества: 100.Ранее глава Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о сроках возвращения горячей воды в Ростове. По его словам, водоснабжение в Ворошиловском, Октябрьском и Первомайском районах должно было быть восстановлено 6 июля, а в других районах — 19 июня.