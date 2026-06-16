Машинист из Батайска выточил сову на грифеле размером со спичечную головку
Александр Чурсин преподнес новый сюрприз поклонникам микроминиатюры. На этот раз мастер под микроскопом изобразил сову на белом грифеле.
Он тщательно расписал оперение по собственной авторской методике.
Подарок для друга упакован в именную стеклянную колбу.
Напомним, железнодорожник увлекся этим искусством шесть лет назад после просмотра ролика про биткоин.
В его копилке уже 23 фигуры, включая «Родину-мать». Напомним, предыдущая работа Александра была посвящена Дню России.