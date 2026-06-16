Северные районы Ростовской могут попасть под локальный режим ЧС из-за почвенной засухи

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Северные районы Ростовской области могут попасть под локальный режим ЧС из-за почвенной засухи. Об этом сообщила областной министр сельского хозяйства Анна Касьяненко. По словам чиновницы, ситуация не такая катастрофическая, как в 2024-25 годах: зимой было много снега, а май принес дожди. Однако дефицит влаги кое-где фиксируется.Некоторые из таких районов – Белокалитвинский и Верхнедонской. Муниципалитеты готовят документы для введения ЧС.К погодным проблемам добавился град.9-10 июня он повредил 2 200 гектаров посевов, из которых 200 — озимая пшеница.Сейчас ущерб оценивают, чтобы решить вопрос о списании погибших культур.