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Северные районы Ростовской могут попасть под локальный режим ЧС из-за почвенной засухи

Северные районы Ростовской могут попасть под локальный режим ЧС из-за почвенной засухи


Северные районы Ростовской области могут попасть под локальный режим ЧС из-за почвенной засухи. Об этом сообщила областной министр сельского хозяйства Анна Касьяненко. По словам чиновницы, ситуация не такая катастрофическая, как в 2024-25 годах: зимой было много снега, а май принес дожди. Однако дефицит влаги кое-где фиксируется.

Некоторые из таких районов – Белокалитвинский и Верхнедонской. Муниципалитеты готовят документы для введения ЧС.

К погодным проблемам добавился град.
9-10 июня он повредил 2 200 гектаров посевов, из которых 200 — озимая пшеница.

Сейчас ущерб оценивают, чтобы решить вопрос о списании погибших культур.
Фото: Rostov.ru
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