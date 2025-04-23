Энергетики Ростовской области перешли на особый режим работы из-за непогоды

Фото: Россети Юг

Ввиду неблагоприятных погодных условий электроснабжающие организации Ростовской области активировали режим повышенной готовности. Данная информация была предоставлена сотрудниками пресс-центра компании «Россети Юг».Важно отметить, что ГУ МЧС Ростовской области выпустило экстренное предупреждение о надвигающемся шторме. По данным метеорологов, начиная с полудня 23 апреля и в течение 24 апреля, в регионе прогнозируются интенсивные дожди с громом и молнией, а также порывистый ветер, скорость которого может достигать 22 метров в секунду.Представители компании заявили о полной готовности к оперативному устранению вероятных аварий на энергетических объектах. В распоряжении «Ростовэнерго» находятся 237 ремонтных бригад, состоящих из 1 416 опытных специалистов, а также 505 единиц специальной техники.