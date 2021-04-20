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В Шахтах 53-летний мужчина попал под поезд

В Шахтах 53-летний мужчина попал под поезд
Житель города Шахты пострадал на железной дороге. Происшествие случилось на ж/д перегоне Шахтная - Каменоломни 21 апреля.

Выпивший мужчина шел вдоль железнодорожного пути. Пешехода задел проезжавший мимо поезд. Очевидцы сразу же вызвали на место медиков и полицию. Пострадавшего с травмами доставили в больницу и госпитализировали

- По предварительной информации, 53-летний мужчина нарушил правила поведения на объектах ж/д транспорта, - сообщили в УТ МВД России по СКФО.

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