В Шахтах 53-летний мужчина попал под поезд
Житель города Шахты пострадал на железной дороге. Происшествие случилось на ж/д перегоне Шахтная - Каменоломни 21 апреля.
Выпивший мужчина шел вдоль железнодорожного пути. Пешехода задел проезжавший мимо поезд. Очевидцы сразу же вызвали на место медиков и полицию. Пострадавшего с травмами доставили в больницу и госпитализировали
- По предварительной информации, 53-летний мужчина нарушил правила поведения на объектах ж/д транспорта, - сообщили в УТ МВД России по СКФО.