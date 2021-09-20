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В Ростовской области пассажирский поезд насмерть сбил 37-летнюю женщину

В Ростовской области пассажирский поезд насмерть сбил 37-летнюю женщину
В Ростовской области 37-летняя женщина погибла под колесами поезда. Трагедия произошла 20 сентября на 965-м километре перегона Мальчевская – Миллерово.

По предварительной информации, женщина вышла на железнодорожные пути, не убедившись в безопасности. В это время проезжал пассажирский поезд. Несмотря на экстренное торможение, столкновения избежать не удалось. Прибывшие медики констатировали смерть местной жительницы.

- По предварительным данным, причиной трагедии стало нарушение правил безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта, - сообщили в пресс-службе УТ МВД по СКФО.

Напомним, пятью днями ранее в Зверево под колесами поезда скончался 40-летний мужчина. Он также нарушил правила нахождения на железной дороге.

Следует помнить, что железная дорога - место особой опасности. Пути необходимо переходить только по специально оборудованным переходам, но только убедившись в отсутствии движущегося состава.
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