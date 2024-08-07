На Ростовскую область снова обрушились мощные ливни

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Мощные ливни снова обрушились на Ростовскую область. Кадры потопов горожане начали массово публиковать в соцсетях 7 августа.По словам местных, ливень прошел в городе Шахты. На снимках видно, что проезжая часть практически ушла под воду. Также о непогоде сообщили жители Нахичевани в Ростове, до центра ливень пока не добрался.- Уже заливает третий день! Радует только, что на улице стало прохладнее, - пишут пользователи в соцсетях.Напомним, ранее в донском регионе объявили штормовое предупреждение о непогоде. Ливни с грозой, градом и сильным ветром следует ожидать в течение суток 7 августа.