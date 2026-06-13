Эксперт рассказал, как поднять с колен трамвайную сеть Ростова

Фото: Rostov.ru

Для многих жителей Ростова трамваи некогда были любимым видом транспорта. Это практически не подверженный пробкам вид транспорта, щадящий для экологии и страдающих морской болезнью в авто пассажиров.Однако в последнее время трамваи донской столицы в глубоком упадке. Горожане жалуются на старые вагоны, перебои в движении, ужасное состояние рельс и нехватку машин. В городе-миллионнике осталось всего пять трамвайных маршрутов. Концессия остановлена, закупок новых составов не предвидится. Начальник департамента транспорта Перми Анатолий Путин рассказал об успешном опыте возрождения трамваев в беседе с Donday.По словам эксперта, ключ к успеху — оптимизация маршрутов, обновление остановок и рельсов, а также цифровой контроль. Но самым важным специалист назвал энтузиазм местных. В Перми, где износ путей был 70%, на рельсах проходила целая социальная жизнь. Там читали лекции, устраивали фестивали и даже балет. Все больше людей привыкли и полюбили трамваи. В итоге город получил 44 новых вагона. Скоростт движения скакнула на 30%.В Ростове к 2030 году закупок нет, а маршруты №4 и 6 хотят отменить. Машины то и дело просто не выходят на маршрут, то из-за снега, то из-за дождя, ломаются посреди дороги, сходят с рельс.Доля электротранспорта от общего числа единиц общественного транспорта составляет в городе всего 7-8%. Остальные 93-92% занимают автобусы.Бороться с проблемой состава Анатолий Путин рекомендует с помощью федеральных программ. Если начать в 2026 году, считает эксперт, сеть начнет выправляться уже к 2030 году.Однако чтобы пустить по Ростову новые трамваи, необходимо сначала отремонтировать рельсы.