В Ростове назвали топ популярных маршрутов общественного транспорта
Топ самых востребованных маршрутов среди ростовчан составили специалисты «АРПС». Самым популярным маршрутом стал автобус № 71 Левенцовский — Центральный рынок.
Также жители донской столицы чаще всего пользуются маршрутами №№ 83, 78, 67, 40, 34, 33, 4, 3.
Специалисты отметили, что среди трамваев востребованным является маршрут № 1, а самым популярным троллейбусным стал маршрут № 2.
Как отметил оператор системы безналичных платежей, в транспорте Ростова-на-Дону «АРПС» в городе чаще всего пользуются безналичным способом оплаты. Специалисты выяснили, что свыше 85% ростовчан пользуются картой в общественном транспорте.