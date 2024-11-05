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В Ростове назвали топ популярных маршрутов общественного транспорта

В Ростове назвали топ популярных маршрутов общественного транспорта

Топ самых востребованных маршрутов среди ростовчан составили специалисты «АРПС». Самым популярным маршрутом стал автобус № 71 Левенцовский — Центральный рынок.

Также жители донской столицы чаще всего пользуются маршрутами №№ 83, 78, 67, 40, 34, 33, 4, 3.

Специалисты отметили, что среди трамваев востребованным является маршрут № 1, а самым популярным троллейбусным стал маршрут № 2.

Как отметил оператор системы безналичных платежей, в транспорте Ростова-на-Дону «АРПС» в городе чаще всего пользуются безналичным способом оплаты. Специалисты выяснили, что свыше 85% ростовчан пользуются картой в общественном транспорте.
Фото: DonDay
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