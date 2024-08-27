Минприроды рассмотрело ситуацию с гибелью рыбы в Дону Багаевского района

Фото: Дондей

После публикации в DonDay региональные Министерство природы обратило внимание на гибель рыбы в реке Дон в Багаевском районе. Жители хутора Арпачин сообщили о массовом море речных обитателей на берегу реки. Ведомство передаст информацию об этом случае в Азово-Черноморское территориальное управление Росрыболовства.Министерство проинформировало, что не несёт ответственности за сохранность биологических ресурсов в водных объектах. Однако оно передаст информацию о гибели рыбы в соответствующие органы для рассмотрения и принятия необходимых мер.Также в министерстве отметили, что река Дон находится под федеральным государственным экологическим контролем.Пока неизвестно, что стало причиной гибели рыбы. Одной из наиболее распространённых причин мора рыбы является выброс канализационных отходов, что было зафиксировано в реках Северский и Мертвый Донец. Также из-за отсутствия кислорода в водохранилище Волгодонска погибли десятки речных обитателей.