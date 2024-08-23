В Багаевском районе Ростовской области зафиксировали мор рыбы

Фото: Дондей

В Дону снова обнаружили мёртвую рыбу. Фотографии с места событий опубликовал портал DonDay со ссылкой на жителей хутора Арпачин Багаевского района.На снимках видно десятки мёртвых рыб, плавающих на поверхности реки. Также на берегу был сильный неприятный запах, а вода в реке оказалась сильно загрязнена.Неизвестно, что стало причиной гибели рыбы. Возможно, случился очередной сброс сточных вод.С начала 2024 года региональное Министерство природных ресурсов зафиксировало 209 случаев загрязнения рек. В основном нарушения были связаны со сбросом сточных вод.