Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Багаевском районе Ростовской области зафиксировали мор рыбы

В Багаевском районе Ростовской области зафиксировали мор рыбы
В Дону снова обнаружили мёртвую рыбу. Фотографии с места событий опубликовал портал DonDay со ссылкой на жителей хутора Арпачин Багаевского района.

На снимках видно десятки мёртвых рыб, плавающих на поверхности реки. Также на берегу был сильный неприятный запах, а вода в реке оказалась сильно загрязнена.

Неизвестно, что стало причиной гибели рыбы. Возможно, случился очередной сброс сточных вод.

С начала 2024 года региональное Министерство природных ресурсов зафиксировало 209 случаев загрязнения рек. В основном нарушения были связаны со сбросом сточных вод.
Фото: Дондей
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.