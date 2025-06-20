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Советника губернатора Ростовской области Виктора Гончарова оставили в СИЗО

Советника губернатора Ростовской области Виктора Гончарова оставили в СИЗО
Советника губернатора Ростовской области Виктора Гончарова оставили в СИЗО. Заседание о продлении меры пресечения состоялось 19 июня в Ленинском районном суде Ростова-на-Дону.

Суд продлил меру пресечения в виде заключения под стражу еще на два месяца, то есть до 20 августа. Далее суд может снова провести заседание и продлить меру снова.

Виктор Гончаров обвиняется в превышении должностных полномочий при выделении субсидий из государственного и областного бюджетов.
По этому делу проходит экс-министр сельского хозяйства региона Константин Рачаловский. Правда, сначала он был под домашним арестом, а 17 июня ему изменили меру пресечения на запрет определенных действий. Он может выходить из дома, передвигаться по городу, но не имеет права пользоваться средствами связи и интернетом, а также общаться с участниками процесса.
Фото: Соцсети.
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