В Ростовской области отразили атаку БПЛА в ночь на 20 августа

В Ростовской области в Чертковском районе отразили атаку БПЛА в ночь на 20 августа. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

Как уточнил глава региона, предварительно, последствий на земле нет. Из людей никто не пострадал.
Фото: Дондей
