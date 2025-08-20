Новости
Минприроды проверит информацию о сливе нечистот в ручей Батайска

Минприроды Ростовской области проверит информацию о сливе нечистот в ручей Батайска. Об этом ведомство сообщило в своих социальных сетях.

17 августа батайчане сообщили о запахе канализационных отходов в районе ручья Быстрого. Люди жалуются на это не в первый раз. В конце июля горожане уже говорили о том, что в этот водоём сливают сточные воды. Сведения также находились на проверке у природного ведомства.

Тем не менее данная проблема все еще существует. Местные жители не теряют надежды и ожидают принятия мер со стороны соответствующих ведомств.

— С целью предотвращения загрязнения неочищенными хозяйственно-бытовыми сточными водами публикация направлена в городскую администрацию для организации и проведения обследования водоотводного канала ручья Быстрого на всем его протяжении и ликвидации выявленных нарушений, — отметили в Минприроды региона.
Фото: соцсети
