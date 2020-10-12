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В Ростовской области назначили трех прокуроров

В Ростовской области назначили трех прокуроров
Фото: Никита Гаврилюк, Борис Меерович, Дмитрий Запорожец.

В Орловском районе, городе Донецке и Ворошиловском районе Ростова назначили прокуроров. Соответствующие приказы подписал генеральный прокурор РФ. Информацию об этом 14 октября сообщили в прокуратуре Ростовской области.

На должность прокурора Орловского района назначен старший советник юстиции Никита Гаврилюк. В органах прокуратуры он работает с 2005 года. Карьеру начинал с должности помощника прокурора Железнодорожного района в городе Симферополе. С 2019 года Никита Гаврилюк являлся прокурором Ленинского района.

Прокурором города Донецка станет Борис Меерович. До этого с 2014 года он занимал должность прокурора Ленинского района в городе Севастополе. В органах прокуратуры старший советник юстиции служит с 2001 года.

Дмитрий Запорожец назначен прокурором Ворошиловского района. Службу в органах прокуратуры он проходит с 2000 года. Старший советник юстиции с 2019 года до нового назначения возглавлял прокуратуру Гагаринского района Севастополя.

Ранее из Ростовской области перевели шесть районных прокуроров. Сотрудники надзорного ведомства перешли в прокуратуру Крыма и Севастополя. Также прокурор Ворошиловского района Ростова-на-Дону был повышен до зампрокурора Чувашской Республики и оставил районную должность.

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