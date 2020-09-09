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Прокурор Ворошиловского района Ростова пошел на повышение в Чувашскую Республику

Прокурор Ворошиловского района Ростова пошел на повышение в Чувашскую Республику
Зампрокурора Чувашской Республики стал прокурор Ворошиловского района Ростова-на-Дону. Соответствующий приказ подписал генпрокурор РФ.

Игорь Краснов утвердил в должности заместителя прокурора Чувашской Республики 43-летнего Виталия Семенченко.

Родился и вырос Виталий Семенченко в Таганроге. С 1998 года служил в органах внутренних дел, а спустя два года стал старшим следователем по особо важным делам прокуратуры Таганрога.

В 2010 году Виталия Семенченко назначили на должность ростовского природоохранного прокурора. А в 2018 году он стал прокурором Ворошиловского района Ростова-на-Дону.

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