Экс-председателя районного суда Ростова Георгия Бондаренко отправили в СИЗО

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Бывшему председателю Железнодорожного районного суда Ростова избрали меру пресечения. Георгия Бондаренко отправили в следственный изолятор на два месяца. Такое решение принял Басманный районный суд Москвы.Квалификационная коллегия судей Ростовской области 21 июля досрочно лишила Бондаренко всех полномочий. Экс-вершителя судеб задержали и отправили в Москву. Следствие считает, что он выступал в качестве посредника в передаче взятки коллегам.В настоящее время должность председателя Железнодорожного районного суда Ростова доверили исполнять Елене Афиногеновой., что ранее Басманный районный суд Москвы избрал меру пресечения другим высокопоставленным судьям. Речь идет о Елене Золотаревой и ее заместителе Татьяне Юровой.