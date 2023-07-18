Экс-председателя Ростовского облсуда Елену Золотареву отправили в СИЗО
Басманный районный суд Москвы избрал меру пресечения экс-председателю Ростовского областного суда. По информации источника Rostov.ru, Елену Золотареву отправили в столичное СИЗО. Под стражей она проведет два месяца.
Служительница Фемиды возглавляла Ростовский облсуд с 2015 года. Указ о ее повторном назначении президент РФ подписал в 2021 году. Она должна была занимать должность шесть лет – до 2027 года. Однако весной 2023-го Елену Золотареву задержали вместе с ее заместителем Татьяной Юровой. На прошлой неделе ВККС (прим. - высшая квалификационная коллегия судей РФ) сняла с них полномочия и лишила квалификационного статуса судей. В отношении Золотаревой и Юровой возбудили уголовное дело. Их подозревают в совершении преступлений по статье «Получение взятки в особо крупном размере». У председателя насчитали семь эпизодов, у зама - пять.
После случившегося у экс-председателя Ростовского облсуда ухудшилось здоровье. В критическом состоянии ее госпитализировали в отделение реанимации БСМП. Когда спустя сутки женщину выписали, ее вместе с коллегой Юровой тут же повезли в Москву на допрос. Вероятно, столичные медики сочли состояние здоровья Золотаревой достаточно хорошим, чтобы отправить ее в следственный изолятор. Ранее Rostov.ru сообщал, что такую же меру пресечения избрали и для бывшего заместителя председателя Ростовского облсуда Татьяны Юровой.